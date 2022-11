Amazon Music si arricchisce anche in Italia: ufficiale l'upgrade gratuito con Prime

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante le novità per Amazon Music che la società americana aveva annunciato negli Stati Uniti, dove il catalogo con oltre 100 milioni di brani è stato aperto agli iscritti al programma Prime.

Ebbene, l’estensione è ufficiale anche in Italia, come comunicato da Amazon in una mail che abbiamo ricevuto poco fa.

Nel messaggio di posta elettronica, Amazon spiega che il proprio staff ha lavorato per “rendere Prime ancora più prezioso per i nostri abbonati - per questo abbiamo migliorato Amazon Music Prime senza costi aggiuntivi”.

Per tale ragione, ora Amazon Music per gli iscritti al Prime include i seguenti vantaggi:

Più musica senza pubblicità: è stato aumentato da 2 milioni di brani on-demand a oltre 100 milioni il numero di brani musicali che d’ora in poi saranno fruibili attraverso la riproduzione casuale

I podcast più popolari senza pubblicità

Come si può leggere direttamente sul sito di Amazon Music, per accedere alla musica on demand, con audio spaziale ed in HD è necessario effettuare la sottoscrizione ad Amazon Music Unlimited, che ha un prezzo d 9,99 Euro e può essere provato gratuitamente per 30 giorni, dopo di che si rinnoverà al prezzo completo salvo cancellazione dell’abbonamento.