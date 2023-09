Amazon Music arriva su Sky: continua a crescere il numero di app su Sky Glass e Sky Q

Ottima notizia per gli appassionati di musica, iscritti ad Amazon Music, che intendono affidarsi a Sky per ascoltare le proprie tracce preferite. Sky ed Amazon infatti hanno comunicato che dalla giornata di oggi è disponibile per gli abbonati Sky l’applicazione di streaming musicale di Amazon Music.

L’app, nello specifico, è disponibile su Sky Q e sulla smart TV Sky Glass. Gli utenti possono creare un account sul sito web di Amazon Music, o utilizzare i dati già esistenti, per ascoltare oltre 100 milioni di brani, numerosi podcast ed i migliori artisti da tutto il mondo. Gli abbonati ad Amazon Prime inoltre possono ascoltare artisti, album e playlist in modalità shuffle, senza alcuna pubblicità e senza costi aggiuntivi.

Nel corso degli ultimi mesi è cresciuta la lista di brani in HD ed Ultra HD, on-demand, senza limitazioni e senza pubblicità che possono essere ascoltati.

Amazon Music si aggiunge a Spotify, Vevo, RTL 102.5 Play e Radioplayer, le altre applicazioni che consentono di ascoltare contenuti musicali direttamente sui decoder e sulla smart tv.

Ricordiamo che in vista della Festa delle Offerte Prime, Amazon propone quattro mesi di Amazon Music Unlimited a costo zero, fino all’11 Ottobre 2023. Per tutte le condizioni dell'offerta vi rimandiamo alla notizia dedicata.