Amazon Music, arrivano i videoclip musicali: parte la sfida a YouTube Music

YouTube Music, il noto servizio di streaming di Google, dispone da tempo della possibilità di vedere i videoclip delle canzoni. Questa possibilità mancava finora al servizio concorrente, ovvero Amazon Music, che però si arricchisce proprio oggi 1 dicembre 2020 dei video musicali.

Stando anche a quanto riportato da The Verge e Android Police, Jeff Bezos e soci hanno deciso di puntare a questo tipo di contenuti per quel che concerne l'applicazione Android ufficiale di Amazon Music. Infatti, dalla giornata odierna gli abbonati ad Amazon Music HD o Amazon Music Unlimited possono prendere visione dei videoclip dei loro brani preferiti, nonché delle playlist legate a questi contenuti.

Vi ricordiamo che l'ultima versione dell'applicazione di Amazon Music si può scaricare gratuitamente mediante il Play Store, mentre l'abbonamento al servizio di streaming costa 9,99 euro al mese per quel che concerne Amazon Music Unlimited (c'è una prova gratuita di tre mesi) e 14,99 euro al mese per quel che riguarda Amazon Music HD (anche in questo caso c'è un periodo gratuito di tre mesi per i nuovi iscritti).

Insomma, l'azienda di Jeff Bezos sta cercando di puntare al mercato musicale, provando a convincere anche coloro che sono soliti guardare i videoclip delle canzoni, oltre che ascoltarle. Come andrà la sfida con YouTube Music? Staremo a vedere.