Su Amazon Music stanno per arrivare più di 70.000 podcast

Dopo il lancio in Italia di Amazon Music HD, la nuova offerta firmata Amazon per lo streaming musicale in alta definizione con oltre 60 milioni di brani in HD e milioni di canzoni in Ultra HD, a breve nel Belpaese arriveranno anche i podcast, già aggiunti sulla piattaforma negli Stati Uniti. Ci sono anche delle esclusive con nomi d’eccezione.

La compagnia di Jeff Bezos oggi ha lanciato un aggiornamento che aggiungerà oltre 70.000 podcast al servizio streaming: tra i titoli compaiono anche accordi esclusivi come quello con DJ Khaled e il suo show The First One, dove intervisterà molti artisti e gli chiederà di raccontare le loro storie nel business della musica e non solo. L’azienda avrebbe inoltre intenzione di portare ancora più show su Amazon Music a partire da febbraio 2021.

Tutti i podcast saranno ascoltabili direttamente tramite l’app di Amazon Music, sia su smartphone che su PC, ma anche su Amazon Echo dove l’assistente vocale Alexa userà in automatico il servizio streaming della compagnia. Nota importante riguarda le pubblicità: stando a quanto riportato da The Wall Street Journal, infatti, Amazon inserirà pubblicità in tutti i podcast presenti sulla piattaforma, ma non si sa come verranno implementate e se coloro che pagano il servizio sentiranno allo stesso modo gli ads.

Le due domande più importanti ora sono: Spotify come reagirà a questa nuova mossa di Amazon, che sembra porsi sempre più come un competitor d’alto livello? Ma soprattutto, Apple quando porterà su Apple Music i podcast, specialmente ora che con il pacchetto Apple One potrebbe offrire giochi, musica, film e serie TV in streaming a un prezzo veramente competitivo? Diteci cosa ne pensate voi utenti nei commenti.