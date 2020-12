Amazon Music: Diodato, Kiana Ledè e Foo Fighters tra gli ospiti della settimana

Amazon ha annunciato i nuovi appuntamenti in streaming firmati Amazon Music. La prossima settimana ci sarà spazio davvero per tutti i gusti: dal pop italiano a quello internazionale, passando per il rock dei Foo Fighters.

Si parte però già da oggi, venerdì 11 Dicembre 2020, quando alle ore 19 Lil Nas X ospiterà il secondo concerto della serie "Amazon Music Holiday Plays", in cui saranno eseguite tutte canzoni a tema di Natale. Protagonsita sarà la cantautrice e pianista Kiana Ledè, che interpreterà "Ex", "The Christmas Song" e "Plenty More", oltre che "Second Chances". Il concerto potrà essere seguito sul canale Twitch di Amazon Music Italia, oltre che ovviamente attraverso l'app Amazon Music.

Lunedì 14 Dicembre 2020 invece toccherà al vincitore di Sanremo 2020, Diodato, che incontrerà il pubblico durante l'intervista interattiva moderata da Carlo Pastore.

Il 18 Dicembre invece sul palco saliranno i Foo Fighters di Dave Grohl, che eseguiranno il nuovo singolo "Shame Shame" tratto dall'album in uscita il prossimo anno, oltre che i singoli che hanno resa nota la band a livello mondiale.