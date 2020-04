Amazon Music diventa gratuito anche per coloro che non hanno il Prime

Amazon ha annunciato che gli utenti italiani che non dispongono di un abbonamento Prime o che non hanno sottoscritto Amazon Music Unlimited da oggi potranno usufruire gratuitamente ad Amazon Music, accedendo ad una sere di playlist e migliaia di stazioni radio.

L'accesso sarà garantito su una serie di dispositivi, tra cui gli Echo e gli smartphone basati su iOS ed Android, oltre che ovviamente la Fire TV. Coloro che intendono effettuare l'accesso dal PC, comunque potranno collegarsi direttamente al link dedicato.

Come avviene per Spotify, questo "nuovo servizio" è supportato dagli annunci pubblicitari ed è disponibile in Francia, Italia e Spagna.

Attraverso i dispositivi preferiti, sarà possibile accedere a playlist e stazioni radio come:

"Top Hits - Oggi", una playlist con le hit più ascoltate del momento

"La vita è Pop!", la playlist definitiva per la musica pop Italiana di oggi

"Flow Italiano", una playlist dedicata al genere Trap.

Chiaramente Amazon Music è pienamente compatibile con Alexa, di seguito alcuni comandi di esempio:

"Alexa, riproduci Tiziano Ferro" per ascoltare una stazione radio con la musica dell’artista

"Alexa, metti musica anni '80" per ascoltare una stazione radio piena di musica dell'epoca

"Alexa, metti musica rock” per ascoltare una stazione radio con questo genere musicale

Nella giornata di ieri Amazon ha anche lanciato la nuova promozione che consente di ottenere tre mesi di Music Unlimited gratuiti.