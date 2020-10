Amazon Music HD ottiene licenza Warner Bros: in arrivo migliaia di brani rimasterizzati

Dopo l’annuncio dell’arrivo di più di 70.000 podcast su Amazon Music HD, il servizio di e-commerce più famoso al mondo nelle ultime ore ha annunciato una partnership con Warner Bros per aggiungere migliaia di celebri canzoni rimasterizzate in Ultra Alta Definizione sulla piattaforma di streaming musicale.

Nell’intento di renderla molto più appetibile e in grado di competere maggiormente con Spotify e, soprattutto, Apple Music, Deezer, Pandora e altri servizi simili, Amazon ha raggiunto questo accordo con Warner Bros (in particolare Warner Records) per portare su Amazon Music HD moltissimi brani di artisti come Lady Gaga, Linkin Park, Post Malone, Shawn Mendes, Elton John e, per i nostalgici in cerca dei classici ad alta qualità, anche Eagles, Nirvana e altre band.

Alcuni brani addirittura verranno remixati in formato 3D Audio per un’esperienza ancora più immersiva, ma solo se si utilizzano auricolari o cuffie di alta qualità. Questi si aggiungeranno ai circa 5 milioni di brani UHD e 60 milioni di brani Lossless (HD) già presenti su Amazon Music HD, disponibili al costo di 14.99 Euro al mese o 19.99 se si tratta dell’abbonamento per famiglia.

Anche Twitch, altra piattaforma di proprietà di Amazon, ha ricevuto di recente una nuova app dedicata alla musica chiamata Soundtrack, perfetta per gli streamer in cerca di brani da riprodurre live senza rischiare ban per copyright.