Amazon Music permetterà la riproduzione dell'audio spaziale su qualsiasi cuffia

Amazon oggi ha annunciato che tutti gli abbonati ad Amazon Music Unlimited potranno finalmente riprodurre contenuti audio in streaming con l’audio spaziale attivo su qualsiasi cuffia, sia tramite Android che iOS. In aggiunta, i medesimi utenti potranno accedere a musica HD e Ultra HD senza costi aggiuntivi.

Si tratta di due grandi novità per il servizio di streaming musicale del colosso dell’e-commerce; dunque, vediamole una alla volta, a partire dall’audio spaziale. Questa tecnologia è stata introdotta da Amazon nel 2019 per offrire agli utenti Unlimited l’esperienza audio più immersiva possibile. La espansione odierna del programma consentirà il suo funzionamento su qualsiasi paio di cuffie. Si ricorda che le forme di spatial audio supportate sono Reality Audio di Sony e Dolby Atmos.

Il vicepresidente di Amazon Music, Steve Boom, ha affermato quanto segue: “Abbiamo sempre creduto che l'audio della più alta qualità possibile debba essere la norma per lo streaming di musica, ed è per questo che oggi rendiamo disponibile l'audio spaziale ai nostri clienti senza bisogno di attrezzature speciali e senza bisogno di aggiornamenti. Non vediamo l'ora che ancora più fan in tutto il mondo possano ascoltare la vivacità e le sfumature della musica con audio spaziale con le loro cuffie preferite, per scoprire nuovi dettagli negli album che amano per la prima volta”.

Inoltre, sarà possibile riprodurre in streaming contenuti multimediali con spatial audio attivo con Alexa Cast su dispositivi selezionati come gli altoparlanti wireless Sony SRS-RA5000 o SRS-RA3000 e i sistemi home theater HT-A9, HT-A7000 o HT-A5000, ma anche le soundbar Sonos Arc e Beam di seconda generazione.

Venendo alla seconda novità, gli abbonati ad Amazon Music Unlimited con piano individuale, familiare o per studenti otterranno l’upgrade con accesso ad audio spaziale e musica in HD e Ultra HD senza costi aggiuntivi. Si parla quindi di milioni di brani in qualità Lossless, ergo senza perdita di dati, anche con frequenza di campionamento fino a 192 kHz. Questa novità sarà ancora più gradita agli amanti della musica, a caccia di servizi di streaming con contenuti Lossless nel catalogo.

