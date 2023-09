Amazon Music Prime diventa improvvisamente più interessante: le novità

Importante aggiornamento per Amazon Music per i membri Prime. Quest’oggi il colosso degli e-commerce ha lanciato un update che ha reso improvvisamente il servizio più interessante, grazie ad una serie di funzionalità a lungo richieste dagli utenti e che ora sono finalmente disponibili.

Come si legge nel changelog, gli sviluppatori hanno aggiunto delle nuove funzionalità on demand che migliorano l’esperienza di ascolto e che si aggiungono agli oltre 100 milioni di brani disponibili per l’ascolto in modalità shuffle e senza pubblicità.

Nello specifico, queste sono le novità:

Ora è possibile creare una playlist per riprodurre i propri brani preferiti in qualsiasi momento,anche offline, con skip illimitati:

Ampliata la selezione di playlist in accesso libero. Queste playlist, personalizzate e su misura, possono essere ascoltate in qualsiasi momento sia in modalità on demand che offline

Lanciata la nuova playlist personalizzata “Il mio Mix” che si aggiorna quotidianamente in base alla propria cronologia di ascolto e le proprie preferenze musicale

Inoltre, ogni settimana si troverà una selezione dei nuovi album usciti di recente che, per un tempo limitato, saranno disponibili in formato on demand.

Ricordiamo che fino all’11 Ottobre 2023 è disponibile una nuova offerta di Amazon che permette di ottenere quattro mesi di Amazon Music Unlimited a costo zero.