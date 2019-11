Amazon Music regala un buono da 5 Euro da usare nel Black Friday

Nuova offerta di Amazon. Il colosso degli e-commerce ha lanciato una nuova promozione che permette, fino al 15 Novembre, ricevere un buono da 5 Euro effettuando semplicemente il login nell'applicazione Amazon Music con le proprie credenziali nel negozio.

Il funzionamento è molto semplice e spiegato nell'apposita pagina in cui viene indicato che per gli utenti che sono eleggibili per partecipare alla promozione, l'invio del buono è in programma entro il 22 Novembre 2019. L'aspetto più interessante però è rappresentato dal fatto che potrà essere usato fino al 6 Dicembre 2019 incluso, quindi anche durante il Black Friday.

Nelle condizioni si legge che basta scaricare l'app mobile Amazon Music ed effettuare l'accesso per la prima volta entro il 15 Novembre per ottenere uno sconto da 5 Euro sul prossimo acquisto Amazon, a fronte di una spesa minima di 20 Euro. "Assicurati di avere effettuato l'accesso al tuo account Amazon Prime prima di effettuare il primo accesso. Una volta scaricata la applicazione mobile di Amazon Music ed effettuato l’accesso, riceverai una e-mail di conferma con il codice promozionale. Lo sconto sarà immediatamente disponibile e lo potrai utilizzare per il tuo prossimo acquisto eleggibile entro il 6 dicembre 2019" viene sottolineato nelle condizioni dell'offerta.

Il codice promozionale sarà inviato via mail e dovrà essere aggiunto manualmente al proprio account.