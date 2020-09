Amazon Music e Twitch uniscono le forze: arrivano i concerti!

Importante novità dal fronte Amazon. Il colosso di Seattle he annunciato una collaborazione tra Amazon Music e Twitch che porterà all'arrivo dei live streaming di Twitch all'interno dell'app Amazon Music, allo scopo di consentire ai fan di godersi i propri artisti preferiti attraverso nuove modalità.

Già a partire dalla giornata di ieri, 1 Settembre 2020, gli utenti iOS ed Android gli artisti di tutto il mondo saranno in grado di connettersi con gli oltre 55 milioni di clienti Amazon Music, indipendentemente dall'abbonamento sottoscritto.

La scelta non è casuale ed arriva in un momento particolare per l'industria musicale, in cui gli eventi live sono sospesi a causa della pandemia di Coronavirus. Questa novità rappresenta un'aggiunta di rilievo, di cui potranno godere sia gli artisti più quotati che quelli emergenti.

Ai fan saranno date tante possibilità di scoprire i live streaming degli artisti attraverso l'app Amazon Music: sarà anche possibile impostare una notifica per gli artisti preferiti. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale.

"La combinazione del live streaming, unita alla riproduzione su richiesta di brani su Amazon Music è rivoluzionaria", ha affermato Ryan Redington, Director di Amazon Music. "Stiamo fornendo agli artisti sempre più strumenti per proporre ai fan i propri live e questa nuova funzionalità non poteva arrivare in un momento più cruciale per il settore. Più di 1.000 artisti hanno già collegato i propri account Amazon Music a Twitch, e siamo solo al primo giorno. Insieme a Twitch, stiamo consentendo agli artisti di tutti i generi, in qualsiasi momento della propria carriera, di sfruttare l’efficacia sociale del live streaming, per creare maggiore coinvolgimento con la loro musica".