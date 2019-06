Amazon Music Unlimited a 0,99 Euro per 4 mesi per il Prime Day

Ci stiamo lentamente avvicinando al Prime Day 2019 ed Amazon sta già iniziando a proporre varie offerte ai propri utenti per spingerli ad entrare nell'ecosistema "Prime". A partire da oggi è disponibile una nuova offerta che consente di accedere ad un prezzo molto vantaggioso al servizio Music Unlimited.

In occasione del Prime Day, sarà infatti possibile abbonarsi al servizio Amazon Music Unlimited al prezzo di 0,99 Euro per quattro mesi.

L'offerta è valida solo per le nuove sottoscrizioni effettuate da oggi 27 Giugno al 16 Luglio 2019, l'ultimo giorno delle 48 ore di shopping estivo. Come si legge nelle condizioni, si tratta di un'offerta "riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni".

Amazon Music Unlimited è la risposta del colosso di Seattle a Spotify ed Apple Music, ed include oltre 50 milioni di brani, inclusi gli album più recenti, che possono essere scaricati per la riproduzione offline. Per gli abbonati ad Amazon Music Unlimited è anche previsto il supporto all'esclusivo controllo vocale sui dispositivi abilitati ad Alexa.

Per maggiori informazioni sull'offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Al termine del periodo promozionale la sottoscrizione si rinnoverà a 9,99 Euro al mese.

L'offerta si aggiunge a quella che consente di accedere per un mese a Prime Video.