Amazon: Music Unlimited a 0,99 Euro per tre mesi fino al 31 Dicembre

Interessante promozione lanciata da Amazon per tutti coloro che sono interessati ad abbonarsi al servizio Music Unlimited, la piattaforma di streaming musicale del gigante di Jeff Bezos che include oltre 50 milioni di brani.

La sottoscrizione, infatti, se effettuata fino al 31 Dicembre, costerà 0,99 Euro al mese per tre mesi, dopo di che l'abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 Euro al mese.

L'offerta è riservata ai clienti titolari di un account Amazon che si iscrivono per la prima volta a Music Unlimited, il che vuol dire che i già clienti che hanno disdetto poi l'abbonamento non potranno godere della promozione. I clienti che hanno intenzione di beneficiare dell'offerta non potranno accedere al periodo d'uso gratuito di trenta giorni.

Amazon Music Unlimited è compatibile con iPhone, iPad, smartphone Android e tablet basati sul robottino verde, PC e Mac, web, Fire Tablet, Auto, Sonos e Denon HEOS.

Tra le funzioni messe in evidenza da Amazon sulla pagina ufficiale della promozione, ci citiamo la possibilità di ascoltare musica illimitata senza pubblicità, playlist e suggerimenti personalizzati ed una funzione che consente di scaricare i brani sui PC o dispositivi mobili.

Amazon offre due tipi di sottoscrizione per Music Unlimited: per i clienti Amazon Prime è possibile pagare l'abbonamento annuale una tantum a 99 Euro, risparmiando due mensilità sui 9,99 Euro richiesti agli altri. Lo stesso tipo di opzione è disponibile anche per l'abbonamento Family, che consente di condividere l'account con sei familiari. In questo caso, i clienti Prime potranno pagare una tantum l'abbonamento annuale a 149 Euro, contro i 14,99 Euro al mese.