Amazon Music Unlimited: se lo attivi ORA i primi 3 mesi sono gratuiti!

Amazon Music Unlimited è un servizio di streaming musicale sviluppato da Amazon.com, come noto, colosso dell'e-commerce. Lanciato in versione beta per la prima volta dalla compagnia il 25 settembre 2007, negli Stati Uniti, oggi conta quasi 60 milioni di utenti in tutto il Mondo.

Oggi Amazon Music Unlimited offre oltre 100 milioni di brani in HD e milioni di brani in Ultra HD. Amazon Music Unlimited ha inoltre un catalogo sempre più ampio di musica in qualità Dolby Atmos e 360 Reality Audio, oltre a migliaia di playlist curate dagli esperti e Stazioni.

Ascolta musica e podcast, dove e quando vuoi. Scopri nuovi brani, playlist, video, testi e altro ancora Porta la tua musica in viaggio con la modalità auto Passa da un dispositivo preferito all'altro senza perdere nulla.

Potrai così avere sempre in tasca la tua musica preferita e generare delle play list che ti accompagneranno mentre fai sport, mentre fai shopping, quando guidi, rassetti casa, durante le tue salutari passeggiate o momenti di relax guardando un cielo stellato.

Facendo clic su "Iscriviti e paga" dopo aver pigiato il banner sopra, accetti le Condizioni generali d'uso e autorizzi l'addebito sulla tua carta predefinita o su un'altra carta in archivio, 10,99 € al mese. Il costo scatta però dopo 3 mesi di utilizzo gratuito e puoi anche annullare il servizio quando vuoi.

