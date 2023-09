Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi: nuova offerta Amazon di Settembre 2023

A poche ore dall'annuncio della Festa delle Offerte Prime, arriva una nuova promozione di Amazon che permette di ottenere quattro mesi d'uso gratuito di Amazon Music Unlimited a costo zero.

Per accedere all'offerta è necessario collegarsi alla pagina dedicata sul sito di Amazon Music Unlimited e quindi cliccare sul tasto giallo "Iscriviti ora - Paga Dopo". Al termine del periodo promozionale, che è riservato ai clienti Amazon Prime, il servizio si rinnoverà automaticamente a 10,99 Euro al mese, ma chiaramente è possibile disattivarlo.

Di seguito i termini e le condizioni:

Amazon Music Unlimited permette di riprodurre tutti i brani del catalogo ed i podcast senza pubblicità, ma anche di ascoltarli offline e di godere di skip illimitati. Il servizio ha anche introdotto l'audio spaziale per un'esperienza di ascolto ancora più coinvolgente.

