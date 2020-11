Amazon Music Unlimited tre mesi gratis in occasione del Black Friday

Dopo essere stata largamente disponibile in occasione del Prime Day, Amazon rilancia la promozione che consente di ottenere tre mesi d'uso gratuito di Amazon Music Unlimited, in occasione del Black Friday che si terrà il prossimo 27 Novembre.

Per effettuare la registrazione basta semplicemente cliccare sul banner arancione presente nella pagina di Amazon Music Unlimited, e quindi continuare la procedura.

Per i primi tre mesi l'accesso alla musica on demand ed illimitato a tutti i brani sarà a costo zero, dopo di che il servizio si rinnoverà in automatico a 9,99 Euro. E' ovviamente possibile disabilitare il rinnovo automatico attraverso le impostazioni del profilo Amazon, anche prima dell'addebito.

L'offerta sarà attiva fino al prossimo 11 Gennaio 2021 ed è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d'uso gratuito. Ovviamente si riceverà la sottoscrizione individuale, e coloro che beneficeranno del periodo promozionale non potranno più accedere in futuro ad altre promozioni simili.

Amazon osserva anche che la promozione non è cumulabile con altre offerte, è limitata ad un solo account ed è fruibile solo per una volta.

Con l'avvicinarsi del Natale e del Black Friday, insomma, iniziano ad arrivare le prime offerte di Amazon.