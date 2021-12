Amazon per Natale sconta aspirapolveri senza fili Hoover, fino 52% in meno

Amazon per Natale vuole davvero esagerare con le offerte su prodotti per la casa: assieme agli aspirapolveri senza fili Rowenta in promozione, il colosso dell’e-commerce propone anche altri aspirapolveri senza fili fino al 52% in meno del famoso marchio Hoover. Di seguito troverete i modelli interessati.

Sconti Amazon su aspirapolveri senza fili Hoover

Hoover Freedom FD22G 011 Scopa Elettrica senza Filo e senza Sacco, Tecnologia Ciclonica, Multifunzione, Aspirapolvere Portatile, Batteria da 22V, Autonomia 25 Min, Grigio [Classe di efficienza energetica A]: 109,90 Euro

Hoover H-FREE 100 HF122RH 011 Scopa Elettrica Ricaricabile senza Fili, Tecnologia Ciclonica senza Sacco, Potente, Batteria da 22V, Autonomia 40 Min, Grigio e Rosso: 131,50 Euro

Hoover FD22RP011 Freedom Scopa Elettrica Senza Filo, ALLERGY & PETS, Autonomia 25 min, 0,7 Litri, Grigio e Rosso, 22w: 134,99 Euro

Hoover H-FREE 100 HF122GPT Scopa Elettrica Ricaricabile senza Fili, Tecnologia Ciclonica senza Sacco, con Spazzola per Peli Animali, Potente, Batteria da 22V, Autonomia 40 Min, Rosso: 144,90 Euro

Sebbene non si tocchi in alcun caso il prezzo più basso di sempre, resta pur sempre una serie di offerte allettanti per chi desidera una scopa elettrica performante e di alta qualità. La consegna avverrà senza costi aggiuntivi nel caso dei clienti abbonati a Prime e il pagamento sarà effettuabile anche a rate Tasso Zero. Si segnala, infine, che attualmente manca una data di conclusione delle promozioni citate.

