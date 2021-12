Amazon, per Natale sconti fino 47% su cuffie e auricolari Beats e Sony

Il Negozio di Natale di Amazon è veramente ricco di promozioni interessanti. Nella giornata di ieri abbiamo trattato computer portatili ASUS e Huawei a 500 Euro in meno; oggi, invece, vedremo nel dettaglio le offerte su cuffie e auricolari Beats e Sony, anche di fascia alta. Pensate, si arriva persino al 47% in meno!

Sconti Amazon su cuffie e auricolari Beats e Sony

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Nero: 159 Euro

Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Nero: 159 Euro Powerbeats Pro Wireless Auricolari – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Blu Ghiaccio: 174,99 Euro

Auricolari – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Blu Ghiaccio: 174,99 Euro Sony WF-XB700 - Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 54,99 Euro

- Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 54,99 Euro Sony WF-C500 - Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Nero): 59,99 Euro

- Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Nero): 59,99 Euro Sony WF-SP800N - Auricolari True Wireless, con Noise Cancelling, Microfono integrato, Batteria fino a 18 ore (Blu): 115 Euro

- Auricolari True Wireless, con Noise Cancelling, Microfono integrato, Batteria fino a 18 ore (Blu): 115 Euro Sony WF-1000XM4 - Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero): 239,99 Euro

Tutti i modelli citati risultano venduti e spediti da Amazon, godono di consegna gratuita nel caso di utenti Prime e possono essere acquistati tramite pagamento a rate secondo piano Cofidis o della società statunitense. Segnaliamo, in conclusione, che le cuffie Beats Solo Pro e gli auricolari Powerbeats Pro resteranno in offerta ancora per sette giorni.

