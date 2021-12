Amazon, il negozio delle app non funziona su Android 12? C'è la conferma

Nonostante Android 12 sia disponibile da ottobre 2021, la più recente major release del sistema operativo del robottino verde è ancora al centro di alcuni problemi non di poco conto. Ad esempio, il negozio digitale ufficiale di Amazon per le app non funziona su Android 12.

Sì, avete capito bene: l'Amazon Appstore sembra proprio avere più di qualche problema in questo contesto, dato che un buon numero di utenti sta riscontrando difficoltà nell'effettuare il download delle applicazioni. In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e The Verge (la fonte originale è Liliputing), ci sarebbero dei "grattacapi" legati ai DRM, che a quanto pare comporterebbero il mancato funzionamento di alcune feature importanti del negozio digitale su Android 12.

Le segnalazioni degli utenti fanno riferimento a problematiche diverse, ma essenzialmente tutte sono concordi nell'affermare che l'Amazon Appstore non funziona come dovrebbe per quel che riguarda l'ultima versione del sistema operativo mobile di Google. Per intenderci, c'è persino chi ha pubblicato screenshot in cui si vede che, aprendo il negozio digitale, non compare a schermo nessuna applicazione.

Amazon ha confermato l'esistenza di problemi in tal senso ai microfoni di The Verge e mediante un messaggio inserito direttamente all'interno dell'applicazione. A quanto pare, il numero di utenti che ha già aggiornato ad Android 12 e ha deciso di installare sul suo dispositivo il negozio digitale è particolarmente ristretto, ma questo non toglie il problema e infatti la società di Andy Jassy sta lavorando per sistemare la questione.

In ogni caso, per chi non lo sapesse, l'Amazon Appstore è lo store digitale preinstallato sui dispositivi Amazon come tablet Fire e prodotti Fire TV (che non sono coinvolti in questo problema). Tuttavia, gli utenti possono tranquillamente installare il negozio digitale tramite APK ufficiale sul proprio smartphone o tablet Android, come avevamo approfondito nella nostra guida alle alternative al Play Store per smartphone Huawei.

Tra l'altro, ricordiamo che il supporto ad Android di Windows 11 si basa proprio sull'Amazon Appstore.