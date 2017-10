Amazon: un negozio dedicato alla Domotica sullo store italiano

Amazon non smette mai di stupire, ed ogni giorno propone ai propri clienti interessanti novità. Nella giornata di oggi, attraverso un banner inserito nella homepage, il gigante di Seattle ha annunciato l’aggiunta nel listino italiano di una sezione dedicata alla domotica.

La sezione Domotica, raggiungibile attraverso questo indirizzo, include una varietà di prodotti provenienti da categorie quali smart tv, termostati intelligenti per la gestione del clime, telecamere di sorveglianza, sensori e rilevatori, prodotti per l’illuminazione della casa, sistemi audio, prese intelligenti, campanelli e serrature (no, non c’è ancora Amazon Key, il sistema presentato ieri che purtroppo al momento è disponibile solo negli Stati Uniti), prodotti per il giardinaggio, stazioni meteo ed elettrodomestici.

Tra i marchi, figurano D-Link, Philips, Netatmo, Xiaomi, Oregon Scientific e Netgear, mentre ancora non sono presenti prodotti Nest. Molti degli oggetti in vendita, inoltre, beneficiano della spedizione Prime.