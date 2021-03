Amazon, il negozio da cui si esce 'senza pagare' arriva fuori dagli USA

Un negozio da cui si esce "senza pagare", perlomeno fisicamente. Questo è il progetto lanciato da Amazon ormai da un po' di tempo, tanto che se ne parla da diversi anni. Ebbene, ora è stato effettuato un ulteriore passo in avanti, che porta il tutto più vicino a noi.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e CNN, il colosso di Jeff Bezos ha ufficialmente aperto il primo negozio cashierless al di fuori degli Stati Uniti d'America. Più precisamente, Amazon ha "tagliato il nastro" a quest'ultimo in quel di Londra. Insomma, ora abbiamo uno store Amazon Go, o meglio Amazon Fresh (questo il nome dato alla catena nel Regno Unito, che differisce da quello americano), molto meno distante dall'Italia.

In ogni caso, viene utilizzato il meccanismo del "Just Walk Out", ovvero "basta semplicemente uscire", per quel che concerne il pagamento. Infatti, il negozio non dispone di alcuna cassa: serve solamente scansionare un codice relativo al proprio account Amazon all'entrata e poi il pagamento verrà effettuato mediante quest'ultimo.

Ovviamente non mancano tutti i sistemi di sicurezza del caso, tanto che ci sono delle telecamere in grado di rilevare gli oggetti presi dagli scaffali e utilizzare il machine learning per far pagare tutto correttamente.

Si tratta sicuramente di un meccanismo interessante, che permette potenzialmente di far risparmiare molto tempo alle persone. Tuttavia, questo porta ovviamente con sé anche delle possibili complicazioni. L'assenza delle casse comporta infatti potenzialmente anche meno personale impiegato. Inoltre, l'utilizzo del machine learning per rilevare gli oggetti da pagare può far sorgere qualche dubbio.

Per il resto, gli orari di apertura del negozio londinese vanno dalle 07:00 alle 23:00, 7 giorni su 7. Non mancano chiaramente i prodotti freschi.