Amazon e Netflix lanceranno i propri servizi di cloud gaming nel 2020?

Serkan Toto di Kantan Games, un popolare analista legato al mondo videoludico, interpellato da GameIndustry International ha diffuso le proprie previsioni sul settore del cloud gaming, che nel 2019 ha registrato un incremento importante a livello di utilizzo e servizi. Secondo lo stesso, il 2020 potrebbe portare nel mercato due pesi massimi.

Si tratta di Amazon e Netflix, che secondo Serkan "annunceranno i loro piani per il cloud gaming nel 2020", ma continueranno a puntare su xCloud e "sul supporto al mobile da subito, grazie al 5G" che sarà sempre più popolare anche grazie a produttori di smartphone come Apple che dovrebbe portare il modem 5G sugli iPhone 12.

Amazon dal suo canto non ha mai nascosto il proprio interesse per il cloud gaming. Il colosso di Seattle oltre alla potenza economica ha infatti molti elementi per competere nel settore, tra cui un'infrastruttura cloud come quella degli Amazon Web Services che è ampiamente utilizzata da molti dei principali servizi presenti sul web. Centrali però saranno i contenuti, che saranno fondamentali per la scelta da parte degli utenti. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, la società di Jeff Bezos controlla anche Twitch, la principale piattaforma di game streaming al mondo, ecco perchè l'offerta potrebbe essere molto interessante.