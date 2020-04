Amazon down: segnalati problemi anche su Prime Video e Music

Problemi per Amazon. Da qualche minuto infatti gli utenti lamentano problemi con la navigazione dell'e-commerce e dei servizi ad esso collegati, tra cui Prime Video ed Amazon Music, da cui non sarebbe possibile accedere ai contenuti multimediali.

Secondo quanto riferito sui vari social, però, i disservizi riguarderebbero anche Amazon.it, che in alcune circostanze sarebbe praticamente innavigabile al punto che non verrebbero mostrate correttamente le immagini e la pagina risulterebbe sfasata.

La pagina Amazon di DownDetector ha riportato un picco di segnalazioni da tutta Italia ed anche dalla Francia del nord, a dimostrazione del fatto che potrebbe trattarsi di un disservizio che riguarda i server europei del servizio.

Al momento da parte di Amazon non è arrivata alcun commento a riguardo, e come sempre vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per permetterci di aggiornare la notizia con eventuali dettagli.



Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che il problema si presenterebbe ad intermittenza: alcuni infatti dopo qualche minuto sono riusciti ad accedere regolarmente ad Amazon Italia, altri invece continuano a lamentare un'esperienza di navigazione difficoltosa. Su twitter l'hashtag #AmazonDown negli ultimi minuti si è popolato di segnalazioni e screenshot.



Allo stato attuale, inoltre, non sarebbero interessati i dispositivi Alexa: l'assistente virtuale infatti se interpellato risponde regolarmente senza troppi problemi.