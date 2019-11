Amazon non ci sta e fa ricorso per il contratto da 10 miliardi assegnato a Microsoft

La notizia dell'assegnazione a Microsoft del contratto per il cloud da 10 miliardi di Dollari continua a non andare a genio ad Amazon. La società di Jeff Bezos ha rivelato di aver formalmente presentato appello contro la decisione del Pentagono per il contratto JEDI.

Il colosso di Seattle, secondo quanto appreso dal Wall Street Journal, avrebbe presentato la sua denuncia presso la Corte Federale Statunitense per ottenere una revisione della decisione.

Un portavoce di Amazon Web Services ha dichiarato che "numerosi aspetti del processo di valutazione di JEDI contengono evidenti carenze, errori e pregiudizi inconfondibili, ed è importante che queste decisioni siano esaminate e corrette. Riteniamo che per il nostro paese sia fondamentale che il Governo ed i suoi leader eletti gestiscano gli appalti in modo obiettivo e liberi da influenze politiche".

Sostanzialmente quindi Amazon contesta la scelta del Governo, avallata anche da Trump, ritenendo che sia stata presa per questioni politiche. Il numero uno della Casa Bianca non ha mai nascosto il proprio malcontento nei confronti della compagnia di Seattle, soprattutto a causa dell'acquisto del Washington Post da parte di Bezos, che è da sempre stato uno dei giornali più critici nei confronti dell'attuale amministrazione.

Durante una conferenza stampa a Seoul, però, il capo della Difesa americana Mark Esper ha respinto le accuse ed ha affermato che "il processo è stato condotto liberamente ed in modo equo, senza alcun tipo di influenza esterna".