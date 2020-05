Amazon: il notebook da gaming Acer Nitro 5 con NVIDIA GeForce GTX 1050Ti è in offerta

Nuova giornata, nuovo sconto di Amazon su un notebook da gaming. Quest'oggi la società di Jeff Bezos propone un interessante sconto su un computer da gaming portatile targato Acer, l'Acer Nitro 5, che può essere portato a casa ad un prezzo molto conveniente.

Il modello in questione sfoggia uno schermo da 15,6 pollici, con processore AMD Ryzen 7 3750H, 16 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 512 gigabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4 gigabyte di memoria dedicati, e può essere portato a casa a 989 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 1.099 Euro di listino, per un risparmio netto del 10%.

Lo schermo è Full HD IPS da 120Hz, con rapporto con lo chassis dell'80% grazie alle cornici sottili. Il pannello è inoltre in grado di coprire la gamma NTSC al 72% ed offre una luminosità di 300 nit.

Sotto la scocca è presente anche il sistema CoolBost che aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU e GPU, rispetto alla modalità automatica.

Amazon garantisce la consegna gratuita per gli utenti Prime entro giovedì 4 giugno 2020, se si ordina nelle prossime ore. E' possibile anche scegliere la copertura da danni accidentali per 2 anni a 103,99 Euro.