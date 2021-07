Amazon, notebook da gaming Acer Nitro 5 in offerta a 749 euro

Oltre all'offerta su una stampante 3D economica, Amazon Italia ha deciso di scontare il notebook da gaming Acer Nitro 5.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Acer Nitro 5 AN515-54-56YJ viene venduto a 749 euro sul portale ufficiale di Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 809 euro. Si tratta dunque di uno sconto di 60 euro: non è tanto il risparmio ad attirare l'attenzione, quanto il prezzo in sé del portatile. Infatti, in un periodo non propriamente roseo per il mondo delle GPU, può risultare complesso persino trovare un notebook da gaming a un prezzo di questo tipo nei principali store online.

In ogni caso, sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5-9300H, affiancato da 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il display IPS ha risoluzione Full HD e diagonale di 15,6 pollici, mentre la scheda video è una NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria GDDR5 dedicata. Il sistema operativo è invece Windows 10 Home.

Insomma, in un momento come quello attuale la promozione di Amazon potrebbe risultare interessante per chi sta cercando un portatile di questo tipo. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico prodotto né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.