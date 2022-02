Amazon, notebook da gaming Acer con RTX 3080 in sconto del 22%

Non sono disponibili solamente sconti su dispositivi mobili su Amazon Italia. Infatti, le offerte relative alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy "abbracciano" parecchie tipologie di prodotti, compreso un notebook da gaming di Acer con GPU RTX 3080.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Acer Nitro 5 AN515-45-R666 viene ora proposto a un prezzo pari a 1799 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere sul popolare portale e-commerce, in precedenza il costo a cui veniva venduto il computer ammontava a 2299 euro. Essenzialmente, dunque, si tratta di uno sconto del 22%, ovvero si possono risparmiare 500 euro. Potrebbe trattarsi insomma di un'occasione niente male, soprattutto in un periodo non propriamente roseo in termini di disponibilità delle GPU.

In ogni caso, la scheda tecnica di Acer Nitro 5 AN515-45-R666 comprende, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8GB di memoria dedicata, un processore AMD Ryzen 7 5800H, nonché 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 1024GB. Il sistema operativo è Windows 10 Home (chiaramente aggiornabile a Windows 11), mentre lo schermo IPS ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione QHD.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico portatile né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, capite bene che l'offerta lanciata da Amazon Italia potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno.