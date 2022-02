Amazon: notebook da gaming Lenovo Legion 5 al prezzo più basso di sempre, con RTX 2060

Siete a caccia di un computer portatile da gaming di fascia alta a un prezzo competitivo? Amazon ha tutti i modelli che fanno al caso vostro: dopo avere trattato il laptop Acer Nitro con RTX 3080 in offerta, torniamo sul portale di e-commerce per parlarvi di un notebook Lenovo Legion 5 con RTX 2060 al prezzo più basso di sempre.

Scendendo nel dettaglio, l’offerta in questione proposta dal gigante statunitense riguarda un Lenovo Legion 5 con processore top di gamma AMD Ryzen 7 4800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 da 6 GB di memoria GDDR6, 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz, SSD M.2 per 512 GB espandibile grazie a un altro slot SSD M.2 e schermo LCD Full HD con refresh rate di 120Hz e latenza di 25ms.

Attenzione però al sistema operativo in dotazione, in quanto si tratta di FreeDOS: è un sistema operativo di base gratuito ma che non garantisce affatto la medesima semplicità di Windows, ergo sarà necessario installare il sistema operativo firmato Microsoft a parte. Il vantaggio è sul prezzo, dato che il Lenovo Legion 5 con questo OS costa meno rispetto al gemello con Windows.

Ma veniamo, appunto, al prezzo: si parla di 999 Euro al posto di 1.160,53 Euro, il più basso di sempre registrato su Amazon. La società si occuperà poi della consegna garantendola in un giorno soltanto. Inoltre, è possibile accedere a due o tre anni di garanzia aggiuntiva pagando una quota ulteriore tra i 76 e i 111 Euro. Si segnala, infine, che la conclusione dell’offerta è fissata al 20 febbraio 2022.

