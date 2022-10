Amazon: notebook da gaming MSI con RTX 3050 in offerta del 15%

Anche in giornata odierna, continuano gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo un'offerta molto interessante su un notebook MSI da gaming, con la scheda grafica RTX 3050 e su cui è possibile godere di una riduzione del 15%.

Di seguito scheda tecnica e dettagli:

MSI GF63 Thin 11UC-1014IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD, 144Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3050, 4GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1099 Euro (1299 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 24 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime ore.

Non è possibile godere del pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero o interessi zero, ma è disponibile esclusivamente quello a rate con Cofidis al check-out, alle condizioni previste.

Tramite la scheda prodotto è disponibile anche la garanzia aggiuntiva per due anni per danni accidentali a 71,29 Euro e tre anni a 101,59 Euro, che possono essere aggiunti all'ordine semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione ed evitare di perdere lo sconto. Si tratta del prezzo più basso di sempre.