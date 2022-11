Amazon dà il via a novembre 2022 con un super sconto sull'aspirapolvere Xiaomi

Il Novembre 2022 di Amazon inizia con un super sconto su un'aspirapolvere a marchio Xiaomi, nella versione senza fili. Si tratta del Vacuum Cleaner G10, su cui viene proposta una riduzione del prezzo del 33% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Xiaomi Vacuum Cleaner G10, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione 150 AW, Schermo Con Informazioni In Tempo Reale, Lunga durata della Batteria, Bianco, Versione Italiana: 199,99 Euro (299,99 Euro)

L'acquisto può anche essere concluso in cinque rate mensili da 40 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 8 Novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 18 ore e 40 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un'aspirapolvere senza fili con quattro modalità di aspirazione: Eco, Standard, Max ed Auto. E' anche possibile godere della regolazione automatica della potenza, in base ai diversi tipi di terreno. Xiaomi Vacuum Cleaner G10, inoltre, garantisce una filtrazione a cinque stadi ed il filtro lavabile, e sfoggia un display TFT che mostra in tempo reale lo stato della batteria, ricarica, modalità ed altro. Il motore è elettrico senza spazzole con 125mila giri al minuto. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione.