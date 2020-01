Amazon: nuova offerta sul MacBook Pro da 16 pollici

Torna nuovamente in offerta su Amazon il nuovo MacBook Pro da 16 pollici di Apple. Quest'oggi il colosso di Seattle propone un'interessante ribasso sull'ultimo laptop della gamma, con una configurazione davvero degna di nota. La disponibilità però è limitata.

Il computer, con 16 gigabyte di RAM ed archiviazione SSD da 512GB, a cui si aggiunge il processore Intel Core i7 a 2,6Ghz, può essere acquistato a 2.422,88 Euro, il 2% in meno rispetto ai 2.478,99 Euro richiesti sul sito web Apple per la stessa configurazione.

Amazon sottolinea che, sebbene la spedizione e vendita sia gestita direttamente dai propri centri di distribuzione, è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quelli solitamente necessari per gli articoli Prime. Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, l'arrivo a casa è previsto per venerdì.

Inoltre, nella scheda del prodotto è presente anche l'alert in cui viene indicato che la disponibilità è garantita solo per sette unità, ma sono in arrivo anche altre scorte. Come di consueto, Amazon non ha fornito indicazioni in merito alla scadenza dell'offerta, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Nelle opzioni è possibile aggiungere anche l'AppleCare+ per i MacBook Pro a 449 Euro, oltre che vari accessori tra cavi di ricarica ed adattatori.