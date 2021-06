Amazon, nuovi requisiti per i pagamenti con carta: cosa fare

Con una mail inviata ad alcuni clienti, Amazon sta comunicato l'implementazione di nuovi requisiti per i pagamenti con carta. Per tale ragione, allo scopo di migliorare la sicurezza generale del servizio e dell'esperienza di acquisto, vengono richieste alcune azioni ai clienti.

Come leggiamo nella pagina ufficiale di Amazon, infatti, gli utenti vengono invitati a contattare la banca per apprendere come verificare la carta: "la verifica del pagamento potrebbe richiedere di verificare la tua identità tramite l'app della tua banca, inserire una password unica fornita tramite SMS o e-mail o utilizzare un token bancario o qualsiasi altro metodo di verifica messo a disposizione dalla tua banca" si legge nella slide dedicata, in cui comunque viene sottolineato che è necessario contattare la banca per saperne di più.

Il secondo passaggio invece è legato direttamente all'account Amazon, e per questo attraverso il pulsante dedicato viene indicato che è necessario inserire un numero di telefono all'account Amazon per consentire al customer care di inviare gli avvisi di sicurezza dei pagamenti e per contattare i clienti in caso di problemi.

Nella faq relativa viene anche indicato che "i venditori online hanno modificato le loro politiche di pagamento. Quando elabori l'ordine o selezioni la casella Compra ora nella pagina dei dettagli del prodotto, potresti essere reindirizzato al sito web della banca per la verifica del pagamento. Questo passaggio aggiuntivo è stato introdotto da una normativa UE per migliorare la sicurezza degli acquisti online". Il consiglio, quindi, è di seguire la procedura indicata sopra per evitare problemi di qualsiasi tipo.