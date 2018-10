Amazon, i nuovi robot forniranno anche assistenza sanitaria e sicurezza per la casa?

Amazon punta ad espandere ulteriormente i propri orizzonti. Secondo quanto rivelato da un rapporto del DigiTimes, è probabile che la società di Jeff Bezoslanci nel 2019 un robot versatile che integra servizi cloud, smart voice, d'intelligenza artificiale e 5G, allo scopo di superare i competitor nello stesso campo.

Obiettivo del gigante di Seattle è ritagliarsi una porzione di mercato importante nel mercato dei dispositivi intelligenti.

La notizia proviene da fonti vicine alle catene di approvvigionamento taiwanesi, secondo cui Amazon avrebbe deciso di espandere le licenze del suo servizio vocale Alexa ad altri marchi di hardware allo scopo di "facilitare il perseguimento degli obiettivi di distribuzione per gli altoparlanti Echo". La società avrebbe anche scelto di destinare parte delle proprie risorse di ricerca e sviluppo su una nuova generazione di dispositivi robotici.

Le stesse fonti sostengono che i robot di nuova generazione saranno destinati all'uso domestico ed includeranno funzioni come la sorveglianza, lo streaming d'informazione, l'intrattenimento ed assistenza domiciliari. Fondamentalmente, potranno gestire tutti i dispositivi di domotica, ma includeranno funzionalità avanzate come la connessione con un servizio cloud, l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati e la connettività 5G.

Secondo molti, i dispositivi in questione potranno anche fare da assistenti sanitari, oltre che da veri e propri sistemi di sicurezza per la casa. Si parla anche di intrattenimento sociale, ma a riguardo non sono note molte informazioni.