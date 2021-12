Amazon, occhio a questi 5 smartwatch Fitbit al prezzo più basso di sempre!

Il Natale è passato, ma non terminano le promozioni su Amazon: assieme all’iPhone 13 Pro da 256 GB al prezzo più basso di sempre, il portale di e-commerce statunitense propone anche 5 smartwatch Fitbit in sconto a quote pari o estremamente vicine al rispettivo minimo storico. Ecco i dettagli da sapere.

Sconti Amazon su smartwatch Fitbit

Fitbit Ace 3 Tracker per bambini da 6 anni in su, Divertenti quadrati orologio animati & Resistente all'acqua fino a 50 metri: 57,95 Euro

Tracker per bambini da 6 anni in su, Divertenti quadrati orologio animati & Resistente all'acqua fino a 50 metri: 57,95 Euro Fitbit Inspire 2 - Tracker per Fitness e Benessere con Un Anno di Prova Gratuita del Servizio Fitbit Premium, Rilevazione Continua Battito Cardiaco, Durata Batteria fino a 10 giorni, Black: 59,95 Euro

- Tracker per Fitness e Benessere con Un Anno di Prova Gratuita del Servizio Fitbit Premium, Rilevazione Continua Battito Cardiaco, Durata Batteria fino a 10 giorni, Black: 59,95 Euro Fitbit Charge 4 : 99,95 Euro

: 99,95 Euro Fitbit Versa 3 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con GPS Integrato, Rilevazione Continua del Battito Cardiaco, Assistente Vocale e Durata della Batteria oltre 6 Giorni, Esclusiva Amazon: 149,95 Euro

Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con GPS Integrato, Rilevazione Continua del Battito Cardiaco, Assistente Vocale e Durata della Batteria oltre 6 Giorni, Esclusiva Amazon: 149,95 Euro Fitbit Sense - Smartwatch evoluto con strumenti per la salute del cuore: 229,95 Euro

L’unico modello a tutti gli effetti al prezzo più basso registrato su Amazon è Fitbit Versa 3, ma tutti gli altri smartwatch si distaccano di appena qualche centesimo. Restano quindi delle offerte imperdibili per chi è a caccia di un wearable di ultima generazione pensato per il fitness.

Amazon si occupa poi di vendita e spedizione, garantendo la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime. Nel caso degli smartwatch con prezzo superiore a 100 Euro potrete poi optare per il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis. Infine, notiamo che le dette promozioni dureranno fino al 31 dicembre 2021.

Sempre oggi abbiamo segnalato anche super sconti su Echo Show 5 ed Echo Show 8.