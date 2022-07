Amazon: occhio a questi sconti su due TV Metz da 32 e 42 pollici

Poco dopo aver riportato lo sconto di Hisense, torniamo su Amazon per segnalare alcune riduzioni molto interessanti proposte sui TV a marchio Metz, da 32 e 42 pollici. Il risparmio è interessante e si aggiunge al pagamento a rate.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Metz Smart TV, Serie MTC6000, 32" (81 cm), HD LED, Versione 2022, Wi-Fi, Android 9.0, HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Google Assistant, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 179,99 Euro (239,99 Euro)

Metz Smart TV, Serie MTC6000, 42" (106 cm), LED, Full HD, Versione 2022, Wi-Fi, Android 9.0, HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 249,99 Euro (295,36 Euro)

Sul modello da 32 pollici si può scegliere anche il pagamento in cinque rate mensili da 36 Euro al mese, e la consegna è garantita entro martedì 26 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Lo stesso riguarda anche la variante da 42 pollici, su cui però le cinque rate sono da 50 Euro al mese. Garantito lo stesso timing di consegna.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.