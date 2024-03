Amazon, occhio a questi sconti su mouse da gaming Logitech G ed EVGA

Continuiamo a segnalare offerte in occasione della Festa di Primavera di Amazon. On questa notizia ci soffermiamo sulle promozioni proposte dalla società americana sui mouse da gaming, con un focus su due modelli targati Logitech ed EVGA.

Super sconto su mouse da gaming Logitech

I due modelli che segnaliamo sono i seguenti:

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Mouse Gaming Wireless: 89,99 Euro

Mouse Gaming Wireless: 89,99 Euro EVGA X20 Mouse da Gioco, Wireless: 24,72 Euro

Particolarmente interessante è lo conto del 23% sul mouse da gaming Logitech G Pro X Superlight, che di listino viene proposto a 1654,99 Euro ma che per le offerte di primavera di Amazon può essere acquistato ad 89,99 Euro. La consegna è garantita per domani per coloro che effettuano l’ordine entro 4 ore ed 8 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. A livello tecnico, siamo di fronte ad un mouse progettato ad hoc per il gaming, con design leggero e peso inferiore a 63 grammi, mentre il sensore HERO 25K garantisce ancora più precisione e performance migliori con un tracciamento di 25600 DPI.

Per quanto concerne il mouse da gaming EVGA X20, invece, il prezzo più basso raggiunto in precedente era di 53,61 Euro, e quello di oggi è ancora più interessante.

Le promozioni rientrano tra le offerte di primavera targate Amazon, che scadranno il prossimo 25 Marzo 2024.