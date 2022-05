Amazon, occhio a questo sconto su un TV Philips da 43 pollici 4K

Mentre continuano gli sconti su AirPods ed iPad su Amazon, il colosso di Seattle in giornata odierna propone uno sconto molto interessante anche su un TV Philips da 43 pollici, che scende sotto i 300 Euro.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli:

Philips 43PUS7506/12 TV LED da 43 Pollici, Smart TV 4K, immagini HDR Nitide, Dolby Vision Cinematografico e Suono Atmos, Ideale per Gaming [Classe di efficienza energetica G]: 299,99 Euro (499 Euro)

Il pagamento può anche essere completato in cinque rate mensili Amazon da 60 Euro al mese, a tasso zero ed interessi. La consegna, senza costi aggiuntivi, è invece garantita per martedì 31 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 57 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La vendita e spedizione è gestita direttamente dal colosso di Seattle, ma Amazon mette in guardia gli utenti dal fatto che "l’articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per portare a casa il TV al prezzo ridotto.