Amazon, occhio a questo smartphone Xiaomi in offerta al minimo storico

Sebbene sia passato il Prime Day 2022, su Amazon continuano gli sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo una riduzione degna di nota su Xiaomi Redmi Note 10S, nella versione con 128 gigabyte di memoria e 6 gigabyte di memoria interna.

Di seguito i dettagli della riduzione:

Xiaomi Redmi Note 10S 128GB Grey 6/128 Gb: 174,53 Euro (183,72 Euro)

Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso smartphone sulla piattaforma di Jeff Bezos.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 20 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni contro danni accidentali a 28,55 Euro, e contro furto e danni accidentali sempre per due anni a 32,85 Euro. Basta semplicemente spuntare la casella dedicata e pagare il sovrapprezzo.

Non è disponibile il pagamento a rate di Amazon, tanto meno quello di Cofidis da scegliere al check-out. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di lasciarvi sfuggire l'offerta che è sicuramente molto interessante e rappresenta un'ottima occasione per coloro che hanno puntato lo smartphone in questione.