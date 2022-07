Amazon in odore di Prime Day: offerte su Galaxy S22 5G ed iPad Mini

Quando mancano otto giorni esatti al via ufficiale del Prime Day 2022, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti. In questo lunedì, nella fattispecie, segnaliamo due promozioni su Samsung Galaxy S22 5G ed iPad Mini, che possono essere acquistati a prezzi davvero interessanti.

Samsung Galaxy S22 ed iPad Mini in offerta

Samsung Galaxy S22 5G , Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Green 2022 [Versione Italiana]: 755,25 Euro (929 Euro)

, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Green 2022 [Versione Italiana]: 755,25 Euro (929 Euro) 2021 Apple iPad mini (8,3", Wi-Fi, 64GB) - Grigio siderale (6ª generazione): 458,15 Euro (559 Euro)

Per quanto riguarda il Galaxy S22 5G, Amazon propone anche il pagamento in 12 rate mensili da 62,94 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con possibilità di godere della consegna senza costi aggiuntivi entro domani, 5 Luglio 2022, per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 45 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Fronte iPad Mini, è comunque disponibile il pagamento in cinque rate mensili Amazon, da 91,63 Euro al mese, ma in questo caso la consegna è prevista solo tra il 27 Luglio ed il 5 Settembre 2022 prossimo. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse qualora foste interessati ad uno dei due prodotti.