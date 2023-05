Amazon: in offerta del 35% il PC MSI per i Creator con RTX 3070 Ti

Al netto dello sconto Amazon su Samsung Galaxy A54, vale la pena soffermarsi anche su altre promozioni Tech avviate nel contesto del popolare portale e-commerce. Tra queste, si fa infatti notare un'offerta su un computer MSI pensato per i Creator.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto contestualmente alla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, ora il costo a cui viene venduto il computer modello MSI Creator P100X 12VTE-1052IT è pari a 2.799 euro. Stando a quanto si può leggere su Amazon Italia, prima il costo del prodotto era di 4.299 euro. Lo sconto è insomma del 35%.

Più precisamente, a conti fatti risulta possibile risparmiare 1.500 euro. Non si passa per rivenditori, visto che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Da notare, però, che al momento in cui scriviamo la disponibilità del computer risulta limitata. Per il resto, certo, il costo legato a questo preassemblato rimane non esattamente per tutte le tasche, ma ricordiamo che si fa riferimento a un prodotto pensato per i Creator.

Per intenderci, la scheda tecnica di MSI Creator P100X 12VTE-1052IT comprende un processore Intel Core i7-12700K, 64GB di RAM, 2TB di SSD, 2TB di HDD e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.