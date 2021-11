Amazon, offerta del Black Friday anticipata: fino al 40% di sconto su Echo e Fire TV Stick

Nuova promozione lanciata da Amazon in occasione del Black Friday in Anticipo. Quest'oggi, infatti, il colosso di Seattle permette di risparmiare il 40% sugli Echo e le Fire TV Stick, utilizzando la modalità di acquisto vocale di Alexa disponibile su Amazon Echo, Echo Dot, Echo Input, Echo Plus, Echo Show, Echo Show 5, Echo Studio ed Echo Spot.

Come leggiamo nei termini e condizioni della promozione, Alexa potrà aggiungere il prodotto al carrello Amazon, nell'account collegato, ma l'acquisto dovrà essere completato entro le 8:59 di domani 18 Novembre 2021.

Amazon evidenzia anche che per acquistare i prodotti inclusi nell'offerta, ogni dispositivo deve essere aggiunto al carrello ed acquistato singolarmente e l'offerta non può essere convertita in denaro e non è cumulabile con altre promozioni in corso. Lo sconto, inoltre, viene automaticamente applicato in fase di completamente dell'ordine.

Di seguito i prodotti interessati con i relativi sconti:

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro

- Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Bianco ghiaccio: 29,99 Euro

- Altoparlante intelligente con Alexa - Bianco ghiaccio: 29,99 Euro Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Ceruleo: 29,99 Euro

- Altoparlante intelligente con Alexa - Ceruleo: 29,99 Euro Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 33,99 euro

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 33,99 euro Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 18,99 Euro

Precisiamo, ancora una volta, che per godere dei prezzi in questione è necessario effettuare l'ordine attraverso i comandi vocali di Alexa.