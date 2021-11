Amazon, offerta bomba del Black Friday su due SSD da 1 e 2TB per PS5

Doppia offerta bomba per il Black Friday 2021, che quest'oggi propone una doppia offerta bomba su altrettanti SSD compatibili anche con PlayStation 5, che permettono di espandere lo storage a disposizione.

Di seguito i prodotti in questione:

ADATA AGAMMIXS70B-1T-CS , Unità allo stato solido XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Gen 4 SSD 1TB: 119,24 Euro

, Unità allo stato solido XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Gen 4 SSD 1TB: 119,24 Euro ADATA AGAMMIXS70B-2T-CS, Unità allo stato solido XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Gen 4 SSD 2TB: 235,85 Euro

Nelle schede prodotti si vedranno come prezzi 183,44 e 336,93 Euro rispettivamente. Tuttavia, spuntando la casella "coupon 35%" e "coupon 30%", al momento della finalizzazione dell'ordine si vedrà applicare in automatico lo sconto ed il prezzo scenderà a quello indicato poco sopra.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro pochi giorni, ed Amazon permette anche di aggiungere la garanzia aggiuntiva per 2 o 3 anni spuntando semplicemente la casella dedicagta.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per godere della promozione. Il coupon è valido fino a mercoledì 24 Novembre 2021 salvo esaurimento dei codici disponibili, mentre il prezzo in offerta (183 e 336 Euro rispettivamente) probabilmente continuerà anche nei prossimi giorni, quando ci avvicineremo ulteriormente al Venerdì Nero dello Shopping.