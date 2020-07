Amazon, offerta bomba su Echo Plus con lampadina Phlips Hue

Questo mercoledì di Luglio si apre con un'offerta bomba su Amazon. Il colosso di Jeff Bezos infatti permette di portare a casa a prezzo ridotto lo smart speaker Echo Plus di seconda generazione con la lampadina intelligente Philips Hue White.

Il prezzo di listino del pacchetto è di 149,99 Euro, ma eccezionalmente la società americana lo propone a 69,99 Euro, per un risparmio di 80 Euro pari al 53%, con consegna veloce garantita entro lunedì 20 Luglio 2020 se si ordina nelle prossime cinque ore e 29 minuti.

L'hub è definito da Amazon "tutto ciò che ti serve per creare la tua casa intelligente", in quanto include l'altoparlante intelligente basato su Amazon Alexa, che essendo dotato dell'hub Zigbee integrato non necessita di un hub supplementare per il funzionamento della lampadina, che deve essere semplicemente installata come quelle "tradizionali". La lampadina intelligente può essere controllata con i comandi vocali impostati manualmente tramite l'hub di Alexa.

Nella scheda Amazon dà anche la possibilità di aggiungere altri articoli come il supporto da parete per Echo Plus al prezzo di 24,99 Euro, e l'Echo Wall Clock a 29,99 Euro. E' anche possibile registrare lo smart speaker direttamente sull'account Amazon per semplificare la configurazione al momento dell'arrivo ed averlo già pronto all'uso.