Amazon, offerta bomba nel weekend del Prime Day: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G in sconto

A pochissime ore dal Prime Day 2021, che prenderà il via lunedì 21 Giugno e si protrarrà fino alle 23:59 del 22 del mese, Amazon lancia un'offerta bomba sul Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, che raggiunge il minimo storico rispetto al prezzo di listino della società coreana.

Nello specifico, l'offerta è la seguente:

Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G, Caricatore incluso, Display 6.8" Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere, 128 GB, RAM 12GB, 5000mAh, Dual SIM+eSIM, (2021) [Versione Italiana], Argento (Phantom Silver): 963,55 Euro (1279 Euro)

Il risparmio quindi è netto e pari a 315,45 Euro, il 25%. L'offerta è ghiottissima per coloro che intendono cambiare smartphone ed hanno messo nel mirino il Galaxy S21 Ultra 5G, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos.

La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro lunedì 21 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 40 minuti. Non è disponibile il pagamento a rate Amazon, mentre è possibile godere del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis al check-out, che è disponibile solo per i clienti Prime.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 anni da danni accidentali e furto al prezzo di 224,49 Euro o per soli danni accidentali a 173,19 Euro.