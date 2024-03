Amazon, offerta in anticipo su un bundle Alexa: risparmio del 52%

A poche ore dal via alla Festa delle Offerte di Primavera targate Amazon, il colosso di Seattle propone già un’offerta molto interessante, in anticipo. Come avvenuto anche in precedenza, infatti, è possibile acquistare ad un super prezzo un bundle per rendere la propria casa più intelligente.

Si tratta del seguente bundle:

Echo Pop + Ring Intercom di Amazon | La combinazione ideale per una casa più intelligente: 54,99 Euro (113,80 Euro)

Il risparmio, dati alla mano, è del 52%, pari a 58,81 Euro rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente e di 47,99 Euro rispetto agli articoli acquistati separatamente.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 20 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 30 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. L’offerta terminerà il 5 Aprile 2024 alle ore 9: Amazon però nella scheda del prodotto sottolinea che “nonostante Ring Intercom sia compatibile con molti marchi di citofonici, consigliamo di verificarne la compatibilità prima dell'acquisto”. È per tanto disponibile un apposito tool che consente di verificarne la compatibilità.