Amazon: in offerta le cuffie Sony WH-1000XM3, iPhone 11 Pro Max e Galaxy Note10 Lite

Anche quest'oggi, Amazon propone delle interessanti offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, la società americana sconta un paio di cuffie e due smartphone, tra cui l'iPhone 11 Pro Max di Apple.

Partiamo dalle cuffie: si tratta delle Sony WH-1000XM3 con cancellazione del rumore e controllo del suono adattivo, con supporto ad Alexa e Google ed in grado di garantire un'autonomia fino a 38 ore. Sul sito di Jeff Bezos oggi è possibile portarlo a casa a 271,24 Euro, con consegna garantita già nella giornata di domani se si ordina in tempi brevi.

Per quanto concerne iPhone 11 Pro Max, la variante scontata è quella con 64 gigabyte di memoria interna con scocca oro, che può essere acquistata a 999 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1.289 Euro di listino, per un risparmio pari a 290 Euro. In questo caso però sono previsti tempi di consegna più lunghi a causa del COVID-19. Amazon sottolinea che "stiamo attualmente dando priorità alla consegna dei prodotti di cui i clienti hanno più bisogno".

Interessante anche la promozione sul Samsung Galaxy Note10 Lite, con 128GB di memoria interna e 6 gigabyte di RAM, che può essere acquistato a 499 Euro, 31 Euro circa in meno rispetto ai 529,90 Euro di listino.