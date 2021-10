Amazon, offerta imperdibile su Huawei MateBook D14 al prezzo più basso di sempre

Dopo avere trattato le offerte Amazon di giornata su TV, iPhone 13, iMac e SSD, torniamo ancora una volta nel portale di e-commerce più famoso al mondo per trattare uno sconto mozzafiato su Huawei MateBook D14, computer portatile proposto al prezzo più basso di sempre in occasione della Stay Connected Week.

Analizziamo il dispositivo in ogni suo dettaglio tecnico: Huawei MateBook D14 è dotato di un display IPS FullView FHD (1920x1080 pixel) da 14 pollici con bordi estremamente ridotti, eccetto per quello inferiore, rapporto screen-to-body dell’84% e rapporto 16:9. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i5-10210U da 1,6 GHz di clock base assieme a 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione in formato SSD. Il sistema operativo, invece, è Windows 10 Home al lancio.

Il prezzo a cui viene proposto attualmente dalla società guidata da Andy Jassy è pari a 599 Euro contro i 749 Euro di listino, e si tratta a tutti gli effetti del prezzo più basso di sempre su Amazon, che si occupa tra l’altro sia della vendita stessa che della spedizione del computer, anche senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Al momento della scrittura dell’articolo si segnala però la disponibilità limitata, con ritorno in magazzino e conseguente spedizione a partire dal 22 ottobre 2021. Questa offerta varrà solamente fino a domenica 17 ottobre 2021.

