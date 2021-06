Amazon, offerta lampo: l'alternativa all'aspirapolvere Dyson a metà prezzo

A una settimana esatta dall'offerta legata al Prime Day 2021, Amazon torna a lanciare uno sconto a tempo relativo a un aspirapolvere. Tra l'altro, il risparmio è del 50%, quindi potrebbe interessarvi dare un'occhiata.

Infatti, il modello Hosome Scopa Elettrica Senza Filo, che si presenta come una sorta di alternativa ai prodotti del più blasonato brand Dyson, viene venduto a 139,40 euro tramite rivenditori (al posto di 279,99 euro, sconto di 140,59 euro) nel contesto di un'offerta lampo legata al 29 giugno 2021.

Questo significa che la promozione rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Inoltre, ricordiamo che questi sconti a tempo possono terminare anche se gli utenti completano al 100% la "barra della richiesta". Al momento in cui scriviamo il contatore fa segnare 60%, quindi sembra che un buon numero di utenti stia usufruendo dell'iniziativa promozionale.

In ogni caso, ovviamente ci sono delle differenze tra Hosome e Dyson, come potete ben immaginare. Tuttavia, non sono in pochi a ritenere che i prodotti del primo brand rappresentino di fatto un'alternativa "economica" a quelli del secondo. Prendendo come esempio il modello in sconto in data odierna, le "somiglianze" a livello estetico, ad esempio, con il modello Dyson V11 Torque Drive Extra non mancano (anche se ovviamente ci sono delle divergenze).

Per il resto, se siete interessati a puntare su un brand più blasonato, ricordiamo che in questi giorni da MediaWorld c'è un'offerta legata a Dyson V10 Animal.