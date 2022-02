Amazon, offerta lampo sulle cuffie da gaming low cost Black Shark: vanno a ruba

Oltre alle offerte di Amazon legate a Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube, è bene soffermarsi anche su un'altra promozione relativa al popolare portale e-commerce. Infatti, c'è un modello di cuffie da gaming di Black Shark in sconto.

Più precisamente, le Black Shark Goblin X1 vengono ora proposte a un prezzo pari a 22,09 euro su Amazon. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che solitamente il costo delle cuffie ammonterebbe a 25,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 15% su un prodotto che già di base risulta low cost. Si tratta dunque di un'occasione niente male per chi sta cercando un headset da gaming di questo tipo.

Tuttavia, è bene sottolineare che si tratta di un'offerta lampo, ergo attiva per poche ore. Per intenderci, al momento in cui scriviamo mancano poco più di 2 ore e mezza al termine dell'iniziativa. Insomma, se siete interessati, potreste voler dare un'occhiata sin da subito a quanto offerto da Amazon, considerando anche il fatto che un buon numero di persone sembra aver deciso di effettuare l'acquisto.

Infatti, il 60% delle unità legate alla promozione sono già state richieste al momento in cui scriviamo. Insomma, possiamo dire che le cuffie da gaming di Black Shark stanno andando a ruba (forse anche perché il modello Goblin X1 non si trova facilmente sugli altri store online e quindi c'è di mezzo la questione della disponibilità).