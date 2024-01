Amazon, offerta lampo su Google Pixel 8 da 256 gigabyte

Non ci sono solo le nuove offerte solo online di Unieuro in questo primo martedì del 2024. Quest’oggi, infatti, anche Amazon propone un’offerta molto interessante sul Google Pixel 8, nella variante con 256 gigabyte di memoria interna.

Nella fattispecie, il colosso di Seattle propone uno sconto di 100 Euro rispetto al prezzo di listino imposto da Google:

Google Pixel 8 : smartphone Android sbloccato con fotocamera Pixel avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza efficace - Nero ossidiana, 256GB: 759 Euro (859 Euro)

: smartphone Android sbloccato con fotocamera Pixel avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza efficace - Nero ossidiana, 256GB: 759 Euro (859 Euro) Google Pixel 8 : smartphone Android sbloccato con fotocamera Pixel avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza efficace - Grigio verde, 256GB: 759 Euro (859 Euro)

: smartphone Android sbloccato con fotocamera Pixel avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza efficace - Grigio verde, 256GB: 759 Euro (859 Euro) Google Pixel 8: smartphone Android sbloccato con fotocamera Pixel avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza efficace - Rosa, 256GB: 759 Euro (859 Euro)

Il prezzo in questione è anche più basso di 50 Euro rispetto al livello più basso raggiunto di recente.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per domani, 3 Gennaio 2024, per coloro che effettuano l’ordine entro 6 ore e 33 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. Ovviamente, viene anche proposto il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni proposte.